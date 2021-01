Con una ambulancia, menos voluntarios y más limitaciones, socorristas de Cruz Roja en Tuxtepec dan batalla

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca.- Las carencias para ofrecer sus auxilios están ocultas en la disposición de servir, sin embargo, la contingencia por Covid-19 les puso freno a sus servicios, pues con una sola ambulancia, con reducción de voluntarios y sin recursos, hacen lo que está en sus manos.

Es el cuerpo de Socorro y Desastre de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tuxtepec, que desde hace varios años dos de sus ambulancias están descompuestas y no hay ingresos que alcancen para repararlas.

Pero ha sido la pandemia la que ha limitado aún más su voluntad de servir. Primero, al menos el 40 por ciento de sus voluntarios pidieron permiso para ausentarse, unos por enfermedad y otros por que encontraron una oportunidad de trabajo como enfermero o médicos.

Después, y la más fuerte, que al contar con una sólo unidad de servicios de ambulancia no podrían arriesgarse a ofrecer traslados de pacientes Covid-19 o sospechosos.

El coordinador de Socorros y Desastres de la delegación, Celso Ramón Ortela, indicó que se apegaron a las disposiciones emitidas por la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional, que al ocuparse una unidad para paciente Covid no la podrían destinar a otros servicios y lo mismo con el personal.

Pero eso no los limitó a ofrecer asesorías telefónicas sobre los síntomas de algún paciente y orientarlos para recibir la atención médica necesaria. Por lo que se enfocaron a los servicios de accidentes y otros padecimientos de salud.

El Técnico en Urgencias Médicas señaló que trabajar en los auxilios ha implicado un reto en medio de la contingencia, donde sin saber el estado de salud de una persona por ayudar también se arriesgan, por lo que siempre acuden con la protección necesaria que esté a su alcance y desinfectan la unidad bajo un proceso minucioso.

“Nos estamos adaptando a una nueva normalidad, esto va para largo”, indicó el paramédico, quien también detalló que cuentan con una unidad de terapia intensiva, pero de la misma forma, no pueden ocuparla para paciente Covid-19 y es para traslados especiales.

El financiamiento para los servicios actuales surge de algunos traslados foráneos y de la colecta que realiza la reina juvenil, pues el Hospital de Cruz Roja se mantiene cerrado desde el inicio de la contingencia, el cual era una fuente de ingresos para la operación de las unidades.

El beneficio de la pandemia para esta unidad de rescate fue la reducción de accidente en 2020 e inicios de enero, con un total de mil 519 asistencias, de todo tipo, de las que el 40 por ciento fueron de accidentes viales. Mientras que, en años anteriores, como fue el 2019, alcanzaron los tres mil 600 servicios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario