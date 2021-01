CNPA se moviliza en Oaxaca, exigen regularización de colonias de la capital

–Piden atención directa del edil Oswaldo García Jarquín, primero estuvieron frente a “casa oficial” y después se trasladaron al palacio municipal

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Atala (CNPA) se manifestaron este jueves en la Avenida Juárez frente a “casa oficial” para exigir la intervención del gobierno del estado, ante la nula atención del gobierno municipal para la regularización de20 colonias del municipio.

El Integrante de la Comisión Política David Juárez López, explicó que lo que piden es que les introduzcan agua potable y demás servicios básicos, ya que estas colonias carecen de ellos, sin embargo dijo que a pesar de esto el ayuntamiento les cobra el impuesto predial, algo que calificaron como injusto.

Los manifestantes estuvieron durante algunos minutos bloqueando la avenida Juárez frente a casa oficial, posteriormente se retiraron del lugar para manifestarse sobre la avenida Morelos frente al palacio municipal, para exigir una audiencia con el edil Oswaldo García Jarquín para que se regularicen estas 20 colonias.

Por el momento se encuentra bloqueada la esquina de Morelos y Crespo, situación que está provocando un congestionamiento vial en la zona y la molestia de los automovilistas

