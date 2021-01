Alarma en colonia de Valle Nacional por avistamiento de víboras en calles y viviendas

-Hacen un llamado a las autoridades municipales educativas (propietarios del predio) y del ejido para que se dé el dialogo y de esta manera buscar solución al problema antes de que pueda ocurrir una tragedia

Alex Morales

Ante las continuas apariciones de víboras en calles, patios e incluso hasta en las salas de las viviendas en la colonia “El Arenal” en Valle Nacional, vecinos de ese lugar piden a las autoridades, tanto municipales como ejidales, que atiendan este problema y tomen cartas en el asunto, y así cambiar la parcela escolar que se encuentran en medio de la zona urbana, pues aseguran que representa un peligro, sobre todo para los niños, por la cantidad de reptiles que cruzan las calles para meterse en los patios de los colonos.

Alberto Pérez Avendaño, Presidente de colonia, señaló que ya es insostenible esta situación debido a que siguen sin ser escuchados, por lo que hacen un llamado al ejido para que sean ellos los que busquen una solución y así evitar algún hecho que lamentar, pues argumentó que hasta el momento se han detectado avistamiento de víboras sordas o Nauyaca, y Gota Coral o coralillos, siendo de las más venenosas que existe en la región.

Por su parte, Ángel Vendrell Acevedo, explicó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con las autoridades educativas pese a la insistencia de buscar el diálogo, algo que hasta la fecha no se ha dado, de igual manera, mencionó que la plantación de árboles de hule es lo que atrae a las víboras debido a las sombras, hojarasca y por los agujeros que construyen las tusas, lo que lo conviértete un lugar idóneo para los venenosos reptiles y por lo consiguiente se les ha visto en las viviendas poniendo en riesgo a las familias, es por ello que en muchas ocasiones estos animales han tenido que ser sacrificados.

Asimismo, subrayó que se necesita de la empatía de los padres de familias y de la misma directora del plantel Gloria Ruiz Ruiz, para que se pueda llegar al diálogo y buscar una solución pacifica para evitar tragedias en caso de ataques de los reptiles hacia los colonos, por lo que mencionó que también es importante la intervención del ejido y del municipio para que se pueda dar una especie de permuta que es cambiar esta parcela hacia otro lugar y que esta zona se convierta en algo más productivo que un área descuidada.

