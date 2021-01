Registra Oaxaca 344 contagios más de COVID-19

-Notifica el sector Salud 2 mil 440 decesos a causa del virus

-Oaxaca al 62.7% de ocupación hospitalaria, 16 nosocomios al 100%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de enero de 2021.- Oaxaca acumuló al corte epidemiológico de este 26 de enero, 33 mil 795 casos positivos de COVID-19 y dos mil 440 defunciones, además de cuatro mil 562 casos sospechosos y 30 mil 640 personas recuperadas.

Durante el informe técnico de la pandemia, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, indicó que los 344 pacientes nuevos notificados este martes, pertenecen a 93 municipios; siendo las zonas urbanas las que concentran la mayor incidencia.

Principalmente –dijo- Oaxaca de Juárez con 100 nuevos contagios, Santa Cruz Xoxocotlán con 19, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Santa Lucía del Camino con 11 cada uno; así como Salina Cruz con 10, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Jacinto Amilpas con ocho, respectivamente; el resto siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno.

Mencionó que respecto a la ocupación hospitalaria en la entidad, a la fecha se reporta el 62.7%, es decir, hay 405 personas hospitalizadas a causa del virus; mientras que 16 nosocomios reportan el 100% de ocupación de camas.

La funcionaria confirmó que actualmente son 715 personas que cursan con la enfermedad viral en etapa de contagio, en 104 municipios de la entidad; del total de casos, 419 corresponden a Valles Centrales, zona que concentra 55 ayuntamientos con pacientes activos, de esta región la localidad con más reportes es Oaxaca de Juárez con 149 contagios.

Seguido de la Mixteca con 20 municipios que tienen pacientes que enfermaron en los últimos 14 días, con un global de 122 contagios activos, siendo la localidad con el mayor número, la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 19; la Costa reporta 15 municipios con un total de 57 casos activos, Santa María Huatulco es el más afectado con 24 notificaciones.

El Istmo presentó 14 ayuntamientos con 50 contagios activos, Salina Cruz con el mayor número, con 91 activos; y por último Tuxtepec con siete localidades, en esta demarcación hay 35 casos activos, San Juan Bautista Tuxtepec encabeza la lista con 23 pacientes.

Conforme al conteo local del global de acumulados, 23 mil 366 son de Valles Centrales, donde también han fallecido mil 294 personas; el Istmo presenta dos mil 813 confirmados y 390 muertes; Mixteca dos mil 599 y 216 decesos; Tuxtepec dos mil 212, de esta cifra 289 perdieron la vida; Costa mil 676 y 158 perdidas fatales; Sierra tiene un total de mil 129 contagios y 93 muertos.

