Preocupa a Laura Estrada abandono de escuelas destruidas por sismos en Tuxtepec

-Expresó también el rezago en el que se encuentra la infraestructura educativa en el municipio

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La diputada local por el distrito de Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, mostró su preocupación ante la falta de atención a escuelas que fueron afectadas por los sismos del año 2017, y que hasta la fecha no han sido reconstruidas.

En el marco de la comparecencia de Francisco Felipe Ángel Villarreal, titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), exhibió la situación en la que se encuentran diversos centros escolares de Tuxtepec.

Al usar la tribuna, la representante popular Laura Estrada, expresó el rezago en el que se encuentra la infraestructura educativa en el municipio, cuyas instituciones, aunque cuentan con un presupuesto asignado, no han sido reparados o reconstruidas.

En este sentido, reprochó la falta de seguimiento por parte de la dependencia en este tema, situación que ha afectado a decenas de estudiantes en la Cuenca.

Asimismo, desmintió al director del IEEPO en cuanto a su cumplimiento al 100 % en materia de transparencia, al señalar que cuando se revisa el apartado de transparencia proactiva en la página de la dependencia, y al descargar los datos, no se genera ninguna información al respecto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario