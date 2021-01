Pobladores de Sola de Vega bloquean la entrada a la comunidad; exigen destitución del edil

-La mañana de este miércoles los pobladores encararon y le colocaron una soga en el cuello al edil

Redacción

Habitantes de la Villa Sola de Vega en la sierra sur de Oaxaca, desde la noche del pasado martes, mantienen bloqueado el acceso a la población en la carretera federal 131 Oaxaca-Puerto Escondido, debido a que exigen la renuncia de su presidente municipal, Esaú Núñez Calvo.

Cabe mencionar que la mañana de este miércoles los pobladores encararon y amenazaron con colgar al presidente municipal, le colocaron una soga en el cuello, lo que provocó lágrimas en el munícipe, sin embargo no se reportó presencia de elementos de la Policía.

Por su parte, los pobladores aseguran que el presidente es no atiende las demandas de la población, ya que durante los dos años de su gobierno no ha realizado obras ni acciones sociales a favor de la población, esto a pesar de recibir los recursos financieros presupuestales, además de que lo incriminan por actos ilícitos presuntamente con el crimen organizado por lo que exigen a la fiscalía que realicé indagatorias.

Están a la espera de que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), tome cartas en el asunto, por lo que permanecerán hasta ser atendidos.

Cabe señalar que los manifestantes liberan la circulación cada hora y por un lapso de 15 minutos.

