Obra de la Avenida Independencia en Tuxtepec, va en tiempo aseguran autoridades

-En dos semanas y media estarían iniciando la pavimentación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A más de una semana que se dio el banderazo de la obra de la avenida Independencia, este miércoles se realizó un recorrido por parte de las autoridades informaron que en dos semanas y media aproximadamente estarían tirando el concreto.

El Director de obras Alfonso Clara Ortela dijo que la obra va en tiempo y forma, y una vez que concluyan los trabajos por parte de la Dirección de Agua Potable, será que ellos inicien con los trabajos y pavimentar esta avenida importante.

Por su parte el Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto, dijo que la obra lleva un avance significativo, ya que este miércoles esperan terminar la parte del drenaje sanitario y posteriormente iniciar con la rehabilitación del drenaje pluvial.

Agregó que posterior a estos trabajos empezaran a retirar la tubería obsoleta, para que quede una buena compactación y en un futuro no haya problemas.

Los trabajos de esta avenida independencia de este municipio de Tuxtepec, iniciaron el pasado 18 de enero en donde se van a invertir 6 millones 329 mil 770 pesos con 35 centavos, que contempla la rehabilitación del drenaje pluvial, sanitario, pavimentación, guarniciones y banquetas, colocación de bolardos, portabicicletas, botes de basura señalamientos, entre otros más.

