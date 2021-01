Líderes de UGOCP Ing. Margarito Montes Parra brindan apoyo total a su dirigente nacional, Héctor Montes Parra

-La UGOCP Ing. Margarito Montes Parra, cuenta con más de treinta mil miembros en la Cuenca desde hace más de treinta años.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Recientemente líderes de los diferentes municipios de la Cuenca, sostuvieron una reunión con Héctor Montes Parra, en dicho encuentro refrendaron el apoyo de la UGOCP Ing. Margarito Montes Parra que lideraba su padre Margarito Montes Parra. Esto con la finalidad de continuar con la lucha social en beneficio de los más necesitados.

El ahora líder nacional demuestra su fuerza en los resultados de trabajo por los cuales ha beneficiado a los desprotegidos y así lo constataron los asistentes en dicha reunión.

Montes Parra se comprometió en seguir trabajando y dar continuidad con el legado de su padre, y aseguró que luchará de la mano de todos sus agremiados para un bien común.

La UGOCP Ing. Margarito Montes Parra una vez más se consolida como la organización de lucha social, en México y la Cuenca del Papaloapan.

