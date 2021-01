Jubilado denuncia a caja financiera en Tuxtepec, por abuso e incumplimiento de acuerdo en finiquito de deudas

-Señaló don Francisco Montalvo directamente a la empresa Multiplika de no permitir cubrir el monto total de la deuda, debido a los altos intereses que pagara durante 40 meses

Alex Morales

Francisco Montalvo Audelo, jubilado del Ingenio Adolfo López Mateos y además cliente de la caja de ahorros “Multiplika” en Tuxtepec, denunció públicamente a esta financiera, pues asegura que no han cumplido con el acuerdo de finiquitar una deuda que sostiene con dicha empresa, además de que los intereses le están afectando, y es que para terminar con esa cuenta decidió pagar todo, sin embargo, dijo que la empresa se niega a cumplir con este requerimiento pese a haber cumplido con la documentación que estos le exigieron.

Asimismo, mencionó que tomó la decisión de hacerlo público, ya que las Instancias a las que ha acudido como la CONDUSEF y la Fiscalía han hecho caso omiso para atender esta denuncia, pues explicó que esta situación afecta a su patrimonio por haber caído en las engañosas promociones de dicha caja financiera, la cual le esta cobrando altos intereses por una suma mínima.

Cabe mencionar, que nunca le mostraron un contrato, ni tampoco una hoja de pago, por lo que se desconoce de cuanto asciende la suma que lleva pagando, lo que si aseguró es que aún le falta 2 años por pagar a esta caja de ahorro, la cual dice ser de Monterrey, pues indicó que fue un crédito por 40 meses, algo que se ve muy lejos de que pueda cubrir para saldar esta deuda.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en las promociones de estas engañosas cajas financieras, y así también pidió a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto e investiguen a estas cajas de ahorro por estos abusos, pues aseguró que es imposible pagar durante más de 3 años y con un interés muy alto, tal y como lo viene haciendo esta empresa que se encuentra sobre el boulevard Ávila Camacho de esta ciudad.

