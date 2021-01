Exigen justicia para joven atropellado por funcionario de SINFRA

-En caso de no ser atendida su demanda, podrían manifestarse en comparecencia del titular de la dependencia.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado 16 de enero dos jóvenes de 18 años de edad fueron atropellados sobre la calzada Niños Héroes de Chapultepec, presuntamente por un trabajador de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), por lo que piden a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) haga las investigaciones pertinentes y se sancione al responsable.

Los familiares de los jóvenes ofrecieron una conferencia de prensa en la Alameda de León, piden que el responsable cubra los gastos médicos y funerarios que han hecho, uno de los jóvenes se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca de Juárez recuperándose de sus heridas, cabe mencionar que los jóvenes viajaban en una motocicleta sobre la Calzada Niños Héroes, de este hecho uno de los jóvenes perdió la vida.

Señalaron que el responsable en lugar de brindar atención, se dio a la fuga, por esta situación es que piden a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades y que se haga justicia a Diego Ramírez y Miguel Ángel Hernández.

Los familiares mencionaron que hasta el momento llevan gastado alrededor de cien mil pesos, finalmente indicaron que en caso de que las autoridades no atiendan su demanda, podrían llevar a cabo movilizaciones entre las que se encuentra una manifestación durante la comparecencia del titular de SINFRA que se llevará a cabo la tarde de este jueves.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario