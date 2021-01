Director de ISSSTE Tuxtepec deja la institución en medio de acusaciones sobre vacunas Covid-19

-Esto luego de una serie de señalamientos por posible “influyentismo” con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19

Tuxtepec, Oaxaca.- A una semana de una serie de señalamientos contra director de la clínica-Hospital del ISSSTE en Tuxtepec sobre la aplicación de vacuna contra el Covid-19, este miércoles se dio a conocer que el director, Víctor Mario Martínez, deja el cargo.



Fuentes al interior del nosocomio dan a conocer versiones distintas de la separación del funcionario, mientras que el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aún no emite información oficial.



Un grupo de trabajadores refirió que su salida obedece a las acusaciones sobre el mal uso de las vacunas Covid-19, mientras que la segunda versión indica que se trata de un retiro programado desde hace varias semanas por razones personales, por lo que en próximos días dará fin a su relación laboral.



El conflicto comenzó el pasado 21 de enero, cuando en medio de la jornada de vacunación al personal médico eventual de la institución con sede en Tuxtepec, trabajadores del hospital denunciaron y exhibieron imágenes donde el director y la administrativa Ana Luz Azamar Palma abusaron de su cargo para beneficiar a sus familiares.



Los servidores públicos fueron señalados de “influyentismo” para beneficiar a sus padres e hijos, por encima del personal médico para el que estaba destinado el biológico.





