DIF de Tuxtepec y Club Rotario lanzan campaña “Te damos una mano”; regalarán prótesis a discapacitados

-En este segundo año pretenden superar la cifra anterior con más prótesis, para las personas que lo requieran.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de atender a las personas de la región de la Cuenca que tengan alguna discapacidad de sus miembros superiores, el Club Rotario y el DIF Municipal de Tuxtepec inician por segundo año consecutivo la campaña “Te damos una mano”, buscando mejorar la calidad de vida de esas personas que por alguna situación, no cuenta con una mano o un brazo.

Resaltó Milagros de Jesús García López Directora de esa Instancia, que con estas acciones se busca beneficiar a los interesados con prótesis de manera gratuita, acto que se llevará a cabo en Jalapa Veracruz siempre y cuando, cuenten con los requisitos para hacerse acreedor de esta herramienta que los ayudará a ser mas actividades, en su vida cotidiana.

De esta manera explicó, que se busca superar el número de beneficiarios con estas prótesis, pues abundó que hace un año se logró dotar de esta herramienta a 15 personas que les faltaba algún miembro superior, sin embargo espera que en este año el número de personas discapacitadas se duplique, pues abarcará no sólo del municipio de Tuxtepec sino de otros municipios de la Cuenca del Papaloapan.

De esta manera, informó que la campaña inicia desde este 28 de enero hasta el 9 de febrero, por lo que invitó a todos los interesados a inscribirse con tiempo y preguntar por los requisitos, aunque explicó que uno de ellos es que la discapacidad tenga más de un año en adelante, tiempo suficiente que ha tenido para sanar en caso de algún accidente.

Aunque precisó que no hay una estadística de la personas que existe en Tuxtepec, si explicó que las personas en condiciones de este tipo de discapacidad, son más constantes en la extremidades inferiores, pues añadió que de las personas que existen en Tuxtepec con alguna discapacidad, el 50% tienen este tipo de problema, el de no contar con alguna pierna.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario