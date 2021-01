Deja María Luisa Vallejo presidencia del DIF, descarta por el momento buscar la presidencia de Tuxtepec

-Sin embargo últimamente se le ha identificado como una de las aspirantes a la presidencia municipal.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, María Luisa Vallejo dejó el cargo honorario como Presidenta del DIF del municipio de Tuxtepec en donde estuvo en los últimos 4 años, además se descartó por el momento buscar la presidencia municipal “en el aspecto político no podría decirte porque no son los tiempos y no es el momento ni el espacio, me descarto”, expresó.

En el marco de este proceso de entrega a la Directora del DIF Milagros de Jesús García López, dijo estar agradecida por los tuxtepecanos pero tras el cambio que dio en su vida por la muerte de quien fuera Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, se enfocará en su familia.

“es un ciclo para dedicarme a mis hijos, ahora que soy padre y madre, pues a enfrentar mi realidad, mis hijos me necesitan más que nunca en este momento” añadió “me retiro por mis hijos, darme mi espacio de duelo en estos momentos y estar en una vida estable ”.

Lo que sí aseguró es que se le verá en la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan (FHUCUP), misma que creó hace aproximadamente 10 años Fernando Bautista Dávila, y con esto seguir apoyando a la ciudadanía y darle continuidad a la Fundación.

Sin embargo últimamente, María Luisa Vallejo se le ha visto en reuniones con diferentes sectores y su nombre suena como una de las aspirantes a la presidencia municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario