Censo telefónico para vacunas covid-19 a mayores de 60 años, se realiza desde hace 2 semanas

-Es real el censo de la secretaría de bienestar, del que muchos adultos mayores dudaron al no contar con información sobre este procedimiento



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada de los Programas Integrales en la región de la Cuenca del Papaloapan Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que a nivel nacional se dio la instrucción para que los adultos mayores de 60 años en adelante sean censados para saber si quieren o no ser vacunados contra el covid-19, aunque no sean beneficiados con un programa federal.



Los servidores de la nación hacen al día entre 300 a 400 llamadas, y al momento de hablarle por teléfono a los adultos mayores, se presentan, y le piden datos como su nombre, el domicilio, si está viva la persona y sí se pueden trasladar a algún punto para cuando vayan a recibir la vacuna, o si serán vacunados en casa, además les da una explicación de la vacuna.



El adulto tiene la opción de pedir que les llamen más tarde, y así pensar su respuesta, en caso de decir que sí posteriormente recibirán una llamada en donde les informaran el día y la hora. En caso de que la respuesta sea que no, posteriormente se les volverá a llamar para explicarles en qué consiste la vacuna para ver si cambian de opinión.



Al momento de recibir la vacuna, se tomarán en cuenta todos los protocolos de sanidad y más ya que los adultos mayores son parte de los grupos vulnerables, por lo que ya están preparando las brigadas que van a participar en donde habrá personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Salud, así como los servidores de la nación, distribuyendo las dosis de manera responsable, esto ya que el traslado de las dosis debe cumplir ciertos requisitos.



Ante la duda que existe de muchos ciudadanos por estas llamadas que están recibiendo los adultos mayores, la Delegada hizo énfasis en que pueden hablar a la oficina para confirmar los datos, y salir de dudas, ya que piensan que os quieren extorsionar.



Explicó que el sistema les va arrojando la lista de todos los ciudadanos que diariamente son encuestados, siempre y cuando ya tengan los 60 años cumplidos aunque no sean beneficiados con algún tipo de programa federal.

