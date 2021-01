Brote de Covid en Santiago Choapam, 400 personas infectadas

–Hay ocho fallecidos, en las últimas horas se aplicaron 30 pruebas y 10 salieron positivas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En la comunidad de San Juan del Río pertenecienta al municipio de Santiago Choapam registra un alarmante brote de Covid, pues alrededor de 400 personas están contagiadas, lo preocupante es que en la población es de mil 200 habitantes, además de que en las últimas horas se aplicaron 30 pruebas y diez salieron positivas.

Además dieron a conocer que ocho personas han fallecido por esta situación, por ello el Presidente Municipal de Santiago Choapam Evergisto Gamboa, pidió el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 3 con cabecera en Tuxtepec, el edil compró 3 bombas de motor para sanitizar toda la comunidad, también se sanitizaron las viviendas, la jurisdicción sanitaria puso el sanitizante y los médicos fueron quienes realizaron las pruebas.

De manera extra oficial se sabe que la banda de viente acudió en días pasados al estado de Puebla para el funeral de una persona que falleció por Covid y fueron ellos quienes al regresar a la comunidad esparcieron el virus, pues todos los miembros de la agrupación están contagiados.

Asimismo se menciona que la doctora la comunidad pidió que se declarara un periodo de cuarentena para contener los contagios, sin embargo los pobladores no aceptaron la propuesta y decidieron expulsarla de San Juan del Río.

