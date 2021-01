Aplicación de “Baratillo Oaxaca” beneficia a productores oaxaqueños: SEDAPA

-Podrían cobrar aranceles a quienes se lleven las piñas de agave a otros estados señaló el funcionario.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Una de las demandas de los productores en la entidad, es qué hay producción pero no hay mercado en dónde puedan comercializar sus productos, en ese sentido el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) Gabriel Cue Navarro mencionó que con la aplicación de “Baratillo Oaxaca” se da una plataforma para la comercialización.

Señaló que con esta plataforma que es gratuita, los productores, ganaderos y agricultores, pueden ofrecer y comercializar sus productos no sólo en el mercado local, sino en cualquier parte del mundo, lo cual se traduce en ingresos para sus familias, asimismo indicó que en la medida que lo permita la pandemia, se abrirán centros de acopio en varios puntos de la entidad.

Cué Navarro asumió la titularidad de la SEDAPA en abril de 2020, cuando iniciaba la pandemia en la entidad, esto señaló el funcionario estatal, representó un reto enorme para evitar que el sector ganadero, agrícola, pecuario y de acuacultura no detuvieran la producción, en ese sentido mencionó que durante el 2020 fueron fundamentales las alianzas que se hicieron con los productores y empresas para ayudar al campo oaxaqueño.

Otra de las acciones que impulsará la SEDAPA, es que las personas que se quieran llevar la piña de agave del estado de Oaxaca, tramiten un permiso, paguen un arancel, dicho recurso afirmó ira a un fideicomiso, el cual será devuelto al sector primario de producción y así la entidad no se quede sin agave, que es la materia prima para la elaboración de mezcal.

Y es que lamentablemente algunas empresas se llevan las pilas de agave a otros estados en dónde lo procesan para elaborar mezcal, el cual sale al mercado con etiquetas de otras entidades, afectando así a los productores de agave de la entidad.

Estas declaraciones las hizo al término de la comparecencia del titular de la SEDAPA ante la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, Minería y Pesca el congreso del Estado, en dicha comparecencia resaltó los logros obtenidos durante su gestión en el 2020, en donde se dieron apoyos al sector ganadero, agrícola y pecuario a pesar de la pandemia de Covid y de los recortes presupuestales que se dieron durante el año pasado.

