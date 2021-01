Ante incremento de casos, IMSS de Tuxtepec vuelve a destinar 36 camas para Covid-19

-Se reduce los servicios de urgencia y solo se dará con camillas

-A partir de esta noche el personal está adecuando todo porque esperan mas pacientes

-El área de 10 camas con las que venían trabajando desde octubre ya se saturó

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras haberse saturado las 10 camas que tenían destinado para pacientes covid, el IMSS de Tuxtepec se reconvierte a hospital covid de nueva cuenta, para usar sus 36 camas de hospital únicamente para este padecimiento.

Fuentes al interior de la institución confirmaron que este miércoles se saturó el área covid y por ello los órganos de gobierno del hospital decidieron de nueva cuenta regresar a usar toda el área de hospitalización para estos pacientes, ya que el número sigue aumentando.

El lunes pasado al inicio de la semana, tenían solamente 6 pacientes y desde octubre no habían llegado a mas de 8 pacientes al mismo tiempo, por lo que el área destinada era suficiente para atender la demanda.

Sin embargo a partir de hoy la demanda ha incrementado de manera considerable por lo que tomaron esta decisión que va a afectar al área de urgencias, pues solo se podrá atender con camillas y para la hospitalización de otras enfermedades se van a destinar 21 camas.

Las fuentes señalan que no se pueden destinar mas de 36 camas para covid debido a que solo estas camas cuentan con abastecimiento de oxigeno y fue el número con el que enfrentaron la primera hola de la pandemia.

Los datos del sector salud de Oaxaca indican que desde el inicio de año se empezó en esta zona del estado pero sobre todo en la ciudad de Tuxtepec un incremento significativo de los casos que hasta el momento suman 252 positivos confirmados en todo el mes.

Hay que recordar que este es el hospital con mayor numero de camas para atender covid en la zona. En la primer ola de la pandemia también destinó sus 36 camas, mientas que el Hospital Regional tuvo 14 y el ISSSTE 4 para la atención de estos pacientes.

Por su lado el Hospital Regional ya desde hace dos semanas instaló en su estacionamiento una unidad de terapia intensiva móvil para los pacientes que la requieran, también preparándose para la segunda ola de contagios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario