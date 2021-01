Viable restructuración presupuestal para compra de vacunas anti Covid en Oaxaca: Secretario de Salud

-Señaló que el costo beneficio en la compra de vacunas es más económico que costear el tratamiento de un paciente hospitalizado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario de Salud del gobierno de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, mencionó que es viable un proceso de restructuración presupuestal para que el gobierno del estado pueda comprar vacunas anti Covid, pues es más costeable comprar las dosis en comparación con el tratamiento de un paciente hospitalizado.

Como ejemplo mencionó que si el precio de la vacuna fuera de mil pesos, es mejor invertir en comprar un número considerable de dosis, pues tan solo un paciente hospitalizado genera un gasto de alrededor de los 20 mil pesos en su tratamiento, por ello reiteró que es viable hacer un ajuste en el presupuesto.

Agregó que en dos semanas aproximadamente se podría estar recibiendo nuevamente el suministro de vacunas contra el Covid de parte de la farmacéutica Pfizer, debido a un tema de reingeniería en sus fábricas.

Detalló que por el momento se están aplicando las dosis de Astrazéneca y de Pfizer, que son las que ha aprobado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), asimismo indicó que el Gobierno del Estado está trabajando de manera coordinada con las farmaceuticas y proveedores.

Márquez Heine mencionó que en la actualidad se está vacunando al personal de primera línea de atención contra el Covid y que se buscará que en la segunda etapa de vacunación se contemplen a bomberos, policías y medios de comunicación, quienes están expuestos a contagios por el desempeño de sus labores.

Esta declaración la hizo al término de su comparecencia ante la Comisión Permanente de Salud, en la que fue duramente cuestionado por los legisladores, principalmente sobra diversas presuntas irregularidades, así como la atención al Covid-19.

