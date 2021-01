Regreso a clases presenciales será hasta que haya condiciones: Director del IEEPO

-Para el próximo ciclo escolar se analizará el avance de la aplicación de la vacuna anti Covid para regreso a las aulas.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.-El regreso a clases presenciales será hasta que haya condiciones para ello, es decir que el semáforo epidemiológico esté en color verde y que se haya analizado la situación con el magisterio, padres de familia y los sectores involucrados para salvaguardar la salud, así lo manifestó el Director General del IEEPO Francisco Ángel Villarreal.

Agregó que en el caso del ciclo escolar 2021-2022, dependerá de cómo vaya avanzando la aplicación de la vacuna contra el Covid, para ello habrá comunicación entre el gobierno del estado, el magisterio, padres de familia y las autoridades municipales, para tener un panorama de cómo está la situación en cada municipio, pues el objetivo es cuidar la salud de alumnos, profesores y padres de familia.

En el mes de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripción, en ese sentido el Director del IEEPO mencionó que se dará la inscripción automática al siguiente grado escolar para evitar aglomeración en las escuelas debido a la pandemia, en el caso de los cambios de nivel educativo, indicó que habrá consideraciones, para que hagan este proceso sin ningún tipo de presión.

Estas declaraciones las hizo luego de comparecer ante la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en dónde detalló que ante la pandemia y cumpliendo las instrucciones del Gobernador Alejandro Murat de priorizar el cuidado de la salud y la vida, se implementó un plan de acción de cuatro puntos para asegurar el bienestar de la población.

Para ello se hizo llegar la información de salud a la sociedad en general y al magisterio; la suspensión de clases presenciales como medida indispensable para evitar los contagios entre la población escolar y, por ende, sus familias, la protección al personal y estrategias de atención a distancia.

