Protestas por desatenciones a personal de salud, la otra pandemia contra los SSO

-Durante el 2020 se registró en al menos 15 ocasiones la toma de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria número 3, en la Cuenca



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La falta de pagos, descuentos, suministro de medicamentos e insumos y hasta para exigir equipo médico y de protección para combatir la pandemia de Covid-19, han derivado en una ola de protestas contra los servicios de Salud de Oaxaca, que al cierre de 2020 sumaron al menos 15 paros laborales que tomaron de rehén las oficinas la Jurisdicción Sanitaria número 3, en la Cuenca.



Las manifestaciones, que en algunos casos fueron producto de problemas internos en las gremiales, fueron protagonizadas por las diferentes secciones y sindicatos en el sector salud de Oaxaca, pero la denuncia fue común contra la posible negligencia de la dependencia estatal para atender las demandas laborales, varias de ellas con impacto en sus derechos humanos.



Pero la situación del año pasado sobre el inicio de este 2021 no es tan distinta, pues a 25 días del año se registró la primera con la toma de las oficinas jurisdiccionales.



El año 2020 abrió la cadena de protestas en el mes de febrero, la primera manifestación se extendió por más de una semana en la Jurisdicción Sanitaria número 3 en el municipio de Tuxtepec en la región de la Cuenca del Papaloapan.



La pandemia aún no se declaraba en México y los trabajadores fueron enérgicos en su exigencia para que el gobierno del estado atendiera sus demandas.



En medio de la contingencia sanitaria por Covid, en el mes de julio las manifestaciones se reactivaron. Fue justamente las carencias para enfrentar la pandemia lo que motivó al personal sanitaria del Hospital Regional de Tuxtepec a alzar la voz.



Los trabajadores expusieron la desatención de los gobiernos federales y estatal para suministrarles de equipo de protección, pues el material existente entregado por autoridades, pero en su mayoría donado, eran insuficientes para atender a los pacientes del área Covid, que para ese entonces la región de la Cuenca presentaba un alto índice de casos.



A menos de dos meses de la protesta, el gobierno estatal no cumplió con los acuerdos y retomaron el paro, ahora con un el ultimátum para resolver la demanda o la manifestación incrementaría, a pesar de la contingencia.



En la primera semana de agosto surgió un nuevo conflicto, ahora por el pago del bono Covid, que se anunció desde abril y aún no se pagaba. Los inconformes amagaron con un paro, pues la afectación era para todo el personal de salud que se encontraba en la primera línea de batalla.



Las incesantes quejas no pararon y para el mes de septiembre continuaron ante el incumplimiento del gobierno del estado y la falta de respuestas a los Servicios de Salud de Oaxaca.



La ausencia de médicos y personal en la primera línea de batalla fue motivo de una nueva manifestación a finales del mes de octubre, ahora en el Hospital Regional de Tuxtepec.



Los trabajadores expresaron la falta de recurso humano para combatir la enfermedad, los trabajadores de la salud pidieron apoyo para continuar con la batalla contra el SARS-CoV-2.



Pero las quejas se extendieron a las acusaciones de un sindicato contra otro sobre la entrega ilícita de las plazas por funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca.



En noviembre también se registró otra toma las instalaciones de la Jurisdicción de Tuxtepec, pues el pago del bono Covid, seguía sin llegar, situación que se extendió hasta finales de ese mes, cuando iniciaron un paro general por parte del sindicato mayoritaria de salud en Oaxaca para exigir la renuncia del Director de Administración, David Concha Suárez. Esta manifestación concluyó dos días después de terminar con la renuncia del funcionario.



La primera manifestación de 2021 de los trabajadores de la salud, ahora con Juan Carlos Márquez Heine al frente de los SSO, se desató por el recorte de sueldo al personal de salud, despidos y contratos reducidos a un mes.

