Para ingresar a su comunidad, piden a familia pago de 50 mil pesos en Valle Nacional

-Salieron por enfermedad, pero ahora no los dejan regresar debido al filtro que está en la comunidad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el mes de octubre la familia José Roque, de la comunidad de Cerro Mirador en Valle Nacional, salió para recibir atención médica, sin embargo al querer ingresar, los habitantes de la comunidad les negaron el acceso, y ahora les exigen más de 50 mil pesos para poder ingresar.

Datos proporcionados por los defensores de esta familia, explicaron que en esa comunidad pusieron un filtro al inicio de la pandemia, y ellos salieron por cuestiones de salud, y al querer regresar ya no se los permitieron, por lo que desde el mes de octubre interpusieron una denuncia con la finalidad de que puedan ingresar.

En todos estos meses, la familia ha acudido a diversas instancias como son Derechos Humanos, la Vicefiscalía de Justicia, además de que han acudido con las autoridades municipales, así como otras más, sin embargo hasta el momento sigue este problema, ya que en la Sala de Justicia Indígena, en donde actualmente está el caso, no está trabajando debido a la pandemia.

La familia José Roque, además de sus vivienda, tiene otros bienes más, así como ganado, el cual, desconocen cómo se encuentra, debido a que no pueden ingresar en esta comunidad, en donde actualmente sigue este filtro.

Aunado a esto, desde el mes de abril del año pasado empezaron a sufrir discriminación por parte de los habitantes, pero fue a finales de ese mes cuando las cosas se agudizaron.

