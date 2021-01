Muchos gastos y pocos avances en Oaxaca: cuestiona Congreso a Secretaría de Salud

-Pese al aumento del 18.2 por ciento al presupuesto de salud, aprobado por la 64 Legislatura, no se perciben avances reales.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de enero de 2021.- Pese a una inversión millonaria en materia de salud, Oaxaca no registra avances tangibles en este rubro, cuya realidad se aleja de las cifras y estadísticas del Cuarto Informe de Gobierno del Estado, coincidieron congresistas de la LXIV Legislatura, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine.

Asimismo, evidenciaron la falta de estrategias, de claridad y compromiso por parte del Estado, factores que han impactado negativamente en la entidad y que se han agravado con la pandemia por la Covid-19.

Al respecto el presidente de la Comisión permanente de Salud, Emilio Joaquín García Aguilar, manifestó que en los cuatro años de la actual administración estatal, los avances son nulos, los datos no concuerdan con la realidad y se mencionan gastos millonarios; pero los centros de salud siguen sin implementos y medicamentos suficientes. El gasto es mucho y los avances pocos, señaló.

Por su parte, la diputada Migdalia Espinosa Manuel, demandó una estrategia y acciones efectivas de prevención y atención al repunte de contagios de Covid-19, principalmente en comunidades que no cuentan con el área respectiva, así como una explicación sobre qué procedimientos implementarán para coordinar la aplicación de las vacunas contra esta enfermedad en la entidad.

En atención a las demandas de trabajadoras y trabajadores de la dependencia, el representante popular Saúl Díaz Bautista, exigió mayor contratación de personal de salud. Asimismo, solicitó aclarar respecto al descuento salarial del 40 por ciento anunciado al personal eventual de la dependencia, pese a que este año la Secretaría contará con un aumento en su presupuesto del 18.2 %, en comparación al ejercicio fiscal 2020.

El congresista Gustavo Díaz Sánchez, pidió al compareciente trabajar en la gestión de más hospitales y medicamentos. Además, de concentrar esfuerzos en la atención de otras áreas médicas que se han quedado desprotegidas, como la atención a enfermedades ordinarias, atención de embarazos y la muerte de menores de edad.

En este mismo tenor la legisladora Victoria Cruz Villar, fue puntual al pedir a la Secretaría de Salud de Oaxaca, tratar con mayor dignidad y como prioritario la atención a los casos de cáncer infantil, mediante tratamientos y seguimientos eficaces y oportunos.

Al usar la voz el parlamentario, César Enrique Morales Niño, demandó explicar qué procedimientos o acciones se han iniciado contra funcionarios o ex funcionarios de la dependencia, ante probables desvíos cometidos en el Hospital de la Mujer, situación que ha provocado la entrega de esta infraestructura al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dejando desprotegidas a las mujeres que representan el 70 % de las atenciones médicas en la entidad.

La diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, cuestionó a Márquez Heine sobre qué acciones se implementaron en relación a la nueva cepa de Covid-19, la cual podría ser más agresiva y mortal, así como el uso que la SSO ha dado a los implementos e insumos donados a esta dependencia, porque los rezagos y la falta de medicamentos son palpables.

En su intervención la representante popular María de Jesús Mendoza Sánchez, exhibió la falta de personal médico, de enfermería y áreas especializadas para atender la enfermedad de la Covid-19 en las unidades médicas de Oaxaca, lo que ha ocasionado que a muchas personas enfermas se les rechace y les nieguen atención.

A su vez, la legisladora Gloria Sánchez López pidió aclarar sobre la construcción de cinco centros de salud en la región del Istmo, toda vez que como representante popular, sólo ha conocido de una construcción de las tantas informadas por la Secretaría.

También, la congresista Laura Estrada Mauro, demandó transparencia y acciones inmediatas, principalmente en el rubro de infraestructura. Lo anterior porque en el caso de la agencia de San Bartolo, en Tuxtepec, la reposición del Centro de Salud lleva cuatro años detenida sin que a la fecha se haya colocado una sola piedra. Además, exhibió subejercicios en el presupuesto cometido por la dependencia.

Comentarios

