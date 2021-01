Garantizar la atención médica de todas las personas, prioridad del Gobierno de Oaxaca: Secretario de Salud

-Juan Carlos Márquez Heine, titular de los SSO, compareció ante el Congreso del Estado, como parte de la Glosa por el IV Informe del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

-Se han invertido más de 400 millones de pesos en infraestructura médica y durante el 2020, se brindaron 12.1 millones de servicios de atención a la salud.

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de enero de 2021.- En cumplimiento al mandato constitucional, en el marco de la Glosa por el IV Informe de Gobierno, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, acudió este martes al Congreso del Estado para dar cuenta de las acciones emprendidas durante el último año en este sector en beneficio de las familias oaxaqueñas.

Ante las y los diputados de la Comisión Permanente de Salud Pública de la LXIV Legislatura, el Secretario de Salud destacó que con la importante participación del Gobierno de México y la administración del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, se logró adecuar 26 nosocomios híbridos en el estado, para brindar atención a las personas con COVID-19, con una capacidad de 455 camas reconvertidas; además se habilitó un hospital móvil de 50 camas, con una inversión de 18 millones de pesos; a través de los cuales se ha mantenido la disposición operacional para el cuidado especializado de los pacientes con el nuevo coronavirus.

En esta reconversión, explicó, se destinaron 26.6 millones de pesos para el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, presupuesto que permitió adquirir 50 ventiladores y 20 cámaras térmicas.

Abundó que se designaron 357.6 millones de pesos en equipamiento e insumos para la atención a la pandemia, con lo que se adquirieron: 30 respiradores artificiales, cinco unidades de radiología portátil digital, 150 monitores de signos vitales, 10 carros con equipo completo para reanimación, tres ventiladores de transporte y urgencias, 10 mil pruebas COVID, ocho mil pruebas rápidas COVID, un equipo de Rayos X, dos electrocardiógrafos hospitalarios y 150 flujómetros.

Indicó que, con el fin de dignificar los espacios y los servicios de atención a las y los ciudadanos, se invirtieron 409 millones de pesos en infraestructura en salud, con lo cual se realizaron obras como: la conclusión del hospital General de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, la ampliación y equipamiento del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO), que a la fecha tiene un 60% de avance.

Así también, se equiparon 12 Hospitales Comunitarios, se rehabilitaron cinco Centros de Salud, se inició la sustitución de seis unidades médicas de primer nivel de atención en Juchitán de Zaragoza, Santiago Juxtlahuaca, San Gabriel Mixtepec y Santo Tomás Ocotepec.

Señaló que a través del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, se destinaron 68 millones de pesos para rehabilitar y equipar 124 unidades médicas de primer nivel, y 7.6 millones de pesos para tres Hospitales Comunitarios -Santa Catarina Juquila, Chalcatongo de Hidalgo y Río Grande.

Especificó que por medio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se destinaron 18 millones de pesos para equipar 48 Centros de Salud, 9.3 millones de pesos para rehabilitar 14 Unidades Médicas, 2.5 millones de pesos para fortalecer el hospital Comunitario de Teotitlán de Flores Magón, así como 74.8 millones de pesos para continuar los trabajos del hospital Comunitario de Ixtlán de Juárez, que tiene un avance del 30%.

Aunado a la entrega de 42 nuevas ambulancias totalmente equipadas, al mismo número de municipios para el traslado adecuado de pacientes. En este sentido, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), donó cinco ambulancias de terapia intensiva para los Hospitales de San Pedro Tapanatepec, Tamazulápam del Espíritu Santo, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Cuicatlán y Heroica Ciudad de Huajuapan de León, agregó.

Preponderó que, siguiendo la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y en coordinación con el Sistema DIF Estatal y las Unidades Móviles, se desarrolló el programa “Te quiero con salud”, beneficiando a 55 mil 658 personas de 71 localidades en 62 municipios, acciones que requirieron una inversión de 19.7 millones de pesos, el cual colocó a Oaxaca como referente a nivel Nacional, en la aplicación del Modelo de Salud para el Bienestar (Sabi).

A su vez, puntualizó que de manera general en la red médica, se brindaron 12.1 millones de consultas, urgencias hospitalarias y servicios auxiliares de diagnóstico, así como la aplicación de 2.2 millones de vacunas.

Informó que con el fin de garantizan el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad y acercar a los habitantes de las poblaciones más apartadas o de difícil acceso las acciones de prevención y promoción, 45 Unidades Médicas Móviles del Programa “Fortalecimiento de la Atención Médica”, recorrieron 450 localidades en benefició de 90 mil 843 personas.

Asimismo, para aumentar la supervivencia de los pacientes críticos, de octubre de 2019 a septiembre de 2020, por medio de cuatro ambulancias aéreas se logró el traslado de 50 pacientes.

Márquez Heine finalmente reconoció que el apoyo brindado por el Instituto de Salud para el Bienestar, el Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca (APBP), las donaciones del Congreso del Estado, de asociaciones civiles, empresas privadas y la sociedad en general, fueron fundamentales para garantizar el acceso a la salud, la protección del personal médico y a atenuar los efectos en la actual emergencia sanitaria.

