Ex empleados del seguro popular y del FNTSRM, niegan acceso a Secretario de Salud

-Bloquearon los accesos al recinto legislativo

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Un grupo de ex empleados del extinto seguro popular y del Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana (FNTSRM), se manifestaron en los accesos del recinto legislativo en el marco de la comparecencia del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) Juan Carlos Marquez Heine, a quien le negaron el acceso.

Los ex empleados del Seguro Popular exigen la recontratación inmediata, ya que tienen más de un año de que fueron dados de baja con la promesa de ser incluidos dentro de la estructura del INSABI, sin embargo esto no sucedió a pesar de que en reiteradas ocasiones se les ha dicho que serán recontratados.

Una de las ex trabajadoras mencionó que no es posible que hayan nombrado a Márquez Heine como Secretario de Salud, a pesar de que también fue trabajador del extinto seguro popular y no se explican cómo es que conociendo la situación, no hace nada en favor de ellos.

Por su parte los integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana se colocaron en otro de los accesos del recinto legislativo, ellos denuncian recorte al salario del personal que atiende en las comunidades más alejadas y marginadas, ademas de que los quieren obligar a firmar un contrato con un mes de vigencia algo que dijeron no aceptarán.

Luego de varios minutos Márquez Heine logró entrar al recinto legislativo para su comparecencia, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) fue la que salió a recibir al Secretario de Salud y para dialogar con los manifestantes y así, se permitiera el acceso al funcionario para que compareciera ante la comisión permanente de salud.

