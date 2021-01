En febrero, INE en Tuxtepec atenderá sin citas; dependiendo su capacidad

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras las enormes filas que se hacen actualmente afuera del módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) que está en Tuxtepec, el Vocal del Registro Federal de Electores en Tuxtepec, Roberto Granillo Ayala, explicó que por el momento únicamente están atendiendo a ciudadanos citados y que será en febrero cuando atiendan sin cita, pero dependiendo de la capacidad del instituto.



Señaló que ya no hay citas, sin embargo del 1 al 10 de febrero van a ampliar el horario y primero atenderán a los que están citados y posteriormente a aquellos que vayan sin citas, pero dependiendo los espacios disponibles, y más por la contingencia que se vive.



Dijo que muchos de los ciudadanos que acuden a las oficinas actualmente es porque quieren actualizar su credencial, sin embargo explicó que las credenciales con terminación 2019 y 2020 podrán ser utilizadas en el próximos proceso electoral, por lo que podrán votar y no es necesario acudir a actualizarlas “que tengan en cuenta que no tendrán problemas para votar o para identificarse”, explicó.



Aunado a esto del 18 de febrero al 25 de Mayo, se reimprimirán credenciales y será para aquellos casos en donde los ciudadanos perdieron su credencial y estaba vigente, “no es necesario que vayan en estos días para solicitar una reposición, por lo tanto podemos darle un espacio a quienes no han tenido nunca una credencial, que van a hacer un cambio de domicilio o una corrección de datos”.



Reiteró que ya en el sistema no hay citas y lo que hacen actualmente ante las filas que se hacen en el módulo, es atender a alguien de la fila cuando un ciudadano que solicitó una cita no fue.

