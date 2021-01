Contabilizan los SSO del 23 al 25 de enero, 527 casos nuevos de COVID-19 en el estado

-Suman 33 mil 451 casos positivos acumulados en Oaxaca.

-De las 659 camas disponibles, 401 están ocupadas, lo que representa el 60.8%; hay 17 hospitales con el 100% de ocupación.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de enero de 2021.- El jefe del Departamento de Comunicación Social de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Giovani Jarquín Cruz, informó que del 23 al 25 de enero, se han registrado 527 casos nuevos de COVID-19, sumando 33 mil 451 casos acumulados en la entidad.

Agregó que se han notificado 53 mil 363 casos, de los cuales 15 mil 402 han sido negativos, hay cuatro mil 510 casos sospechosos, 30 mil 371 se han recuperado y lamentablemente se registran dos mil 425 fallecimientos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 23 mil 107 casos confirmados y mil 287 defunciones; el Istmo dos mil 781 y 386 fallecimientos; Mixteca dos mil 587 y 215 decesos; Tuxtepec dos mil 209 y 288 muertes; Costa mil 654 y 157 víctimas; la Sierra mil 113 y 92 defunciones.

Agregó que en este mismo lapso se han contabilizado 527 casos nuevos que afectan a 93 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de contagios presenta con 124, Huajuapan de León 76, Santa Cruz Xoxocotlán 31, Santa Lucía del Camino 20, Santa María Atzompa 16; San Juan Bautista Tuxtepec y Villa de Zaachila 15 cada uno.

San Antonio de la Cal y San Sebastián Tutla 14 respectivamente; San Jacinto Amilpas y San Lorenzo Cacaotepec 11 cada uno; el resto nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Dijo que hay 655 casos activos de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 371, Mixteca 125, Istmo 49, Costa 43, Tuxtepec 40 y la Sierra 27.

De las dos mil 425 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 120, 545 y 352 respectivamente. Por sexo, mil 598 han sido hombres y 827 mujeres; las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Señaló que de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra el COVID-19, al corte del 23 de enero se han notificado 253 que corresponde al 1%, de los cuales tres fueron graves y 250 no graves, los síntomas presentados son cefalea, dolor/sensibilidad local, fatiga y mareos.

En relación a la ocupación hospitalaria, de las 659 camas disponibles, 401 camas están ocupadas lo que representa el 60.8% y se tienen disponibles 258. A la fecha hay 17 hospitales con el 100% de ocupación y 34 nuevos hospitalizados del 24 al 25 de enero.

Finalmente, recordó a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas de manera correcta, sana distancia, lavado de manos, y en la medida de lo posible quedarse en casa para cortar la cadena de contagios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario