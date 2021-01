Aún en pandemia, garantiza IEEPO el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes: Francisco Ángel Villarreal

-En comparecencia ante la LXIV Legislatura local, el Director General del IEEPO afirmó que se escribe una nueva historia de la educación en Oaxaca

-Revalorización del magisterio, pago de incidencias administrativas, contratación al 100% de egresados normalistas y entrega de mobiliario para niñas, niños y adolescentes, son algunos de los logros

-Continúa la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, única en el país y por primera vez en 30 años concluyeron exitosamente dos ciclos escolares.

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 enero de 2021.- En el marco de la glosa del Cuarto Informe del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, afirmó que en el sector educativo el reto de la pandemia por la COVID-19 se ha logrado enfrentar con el trabajo en unidad, en equipo y la suma de voluntades.

“Estamos escribiendo juntos una nueva historia de la educación en Oaxaca, en el marco de un proceso mundial donde todos los sistemas que creíamos inamovibles se están transformando. Sin embargo, la prioridad es que cada niña, niño, adolescente y joven tenga garantizado su derecho a la educación, ellos son la promesa de un futuro mejor, construyamos ya el Oaxaca que queremos para ellas y ellos”, enfatizó.

Al comparecer ante diputados integrantes de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXIV Legislatura local, con apego a las medidas y protocolos sanitarios decretados, el Director General del IEEPO reconoció el alto sentido de responsabilidad, resiliencia y capacidad de adaptación de maestros y maestras, así como la disciplina que han mostrado las y los estudiantes y que requiere el estudio en casa.

“A ellos agradecemos por resistir la incertidumbre que ha generado la pandemia. Sabemos que se ha trastocado su vida comunitaria y las reuniones con sus compañeros de clase; sin embargo, quiero dejarles claro que estamos trabajando sin descanso para seguir protegiendo su vida, su salud y su futuro”, manifestó.

Destacó la tenacidad de madres y padres de familia para proteger el futuro de sus hijas e hijos, al mismo tiempo que sostienen la economía familiar y cuidan la salud. “Sabemos que colaboran en actividades como la adaptación de los libros de texto y uso de los cuadernillos para simplificar las tareas de sus hijas e hijos; también que han tenido la paciencia para reaprender y enseñar en esta situación inédita. Con el trabajo en equipo que estamos haciendo, superaremos este reto”, dijo.

Avances históricos en materia educativa

Sobre los principales resultados alcanzados, el funcionario estatal indicó que en el 2020 se cumplió al 100% la distribución de los libros de texto gratuitos y en la constante mejora educativa de más de 437 mil estudiantes se ejercieron con transparencia 272 millones de pesos en programas educativos federales; además que gracias a las gestiones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lograron avances históricos en materia educativa y respuestas pendientes desde hace más de una década a través de 15 mesas tripartitas de trabajo.

Ello, dijo, con la participación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública; el Gobierno del Estado, a través del IEEPO y la dirigencia magisterial, con el objetivo de servir a quienes son el centro del proceso educativo: las niñas, niños y los jóvenes de Oaxaca.

Señaló que en lo que va del sexenio del Mandatario Estatal se han beneficiado a más de 358 mil estudiantes, así como a 19 mil 271 maestras y maestros de tres mil 215 planteles de educación básica y normales con la dotación de mobiliario y equipo escolar, mediante una inversión superior a los 209 millones de pesos, un esfuerzo de una magnitud que no se había realizado desde hace más de una década.

Entre los logros en beneficio del magisterio y la educación de la niñez y adolescencia en la entidad, destacó la atención de las incidencias administrativas y la regularización del 100% de las claves E2403 y E2405 para tres mil 669 trabajadores de la educación.

Además, la contratación al 100% de las y los egresados normalistas, que equivale a mil 339 contratados de las generaciones 2017-2018 y 2018-2019, lo que representa una inversión anual de 338 millones de pesos, así como 10 mil 664 reubicaciones de salarios para avanzar en la regularización administrativa de las y los trabajadores de la educación.

Para este año 2021 se logró la continuidad de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, única en el país, que con apoyo de 400 jóvenes originarios de comunidades indígenas garantiza no sólo los servicios educativos a la niñez, sino su arraigo y la preservación de la gran riqueza cultural.

“A partir de esta nueva relación entre la actual administración y el magisterio oaxaqueño, por primera vez en 30 años se concluyeron exitosamente dos ciclos escolares conforme al calendario escolar de la SEP y estamos en ruta, a pesar del reto de la COVID-19, de lograr un tercer ciclo escolar completo”, subrayó.

En materia del respeto a los Derechos Humanos, por tercer año consecutivo, no se emitió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Ángel Villarreal detalló que ante la pandemia y cumpliendo las instrucciones del Mandatario Estatal de priorizar el cuidado de la salud y la vida, se implementó un plan de acción de cuatro puntos para asegurar el bienestar de la población haciendo llegar la información de salud a la sociedad en general y al magisterio; la suspensión de clases presenciales como medida indispensable para evitar los contagios entre la población escolar y, por ende, sus familias, la protección al personal y estrategias de atención a distancia.

