¡Adiós Garu! Dicen a bombero tuxtepecano que murió en cumplimiento de su deber

-Gabriel Ruiz Valerio perdió la vida, cuando acudía a un servicio. Llevaba 23 años de labor en el Heroico Cuerpo de Bomberos

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Al sonido de las sirenas, mariachis, aplausos y lágrimas, familiares, amigos, socorristas y población en general despidieron a Gabriel Ruiz, el bombero que falleció este lunes en un accidente cuando acudía a un auxilio.



Su último adiós lo ofrecieron con un homenaje en la subestación de Bomberos en Tuxtepec, donde ofreció sus servicios durante 23 años de su vida. Su muerte apenas es creíble. Su presencia, su labor, será difícil olvidar.



Este lunes, el día de su muerte, Garu, como lo conocían, viajó en la parte trasera de la camioneta que ocupaban para ofrecer el servicio, pero esta vez a diferencia de otros días, ya no regresó a la estación.



En caravana, el cuerpo de Gabriel, de 40 años de edad, salió de su domicilio la tarde de este martes acompañado de familiares, amigos y de integrantes de diversos cuerpos de rescate, quienes al sonido de las sirenas lo escoltaron hasta la Iglesia San Juan de los Lagos.



Minutos después, el féretro fue transportado a la estación de Bomberos a bordo de la unidad de ataque rápido de los bomberos de Cosamaloapan, donde dejó varios amigos.



Aplausos y música de mariachi le dieron la bienvenida a Garu en su centro de trabajo, donde lo despidieron con todos los honores, aunque sin la presencia de ninguna autoridad.



Pero la presencia de su gente fue suficiente, y para su gente Gabriel fue un héroe. Así como acudió a apagar el fuego, atendió al rescate de un animalito, a repartir agua, a salvar vidas, a ejercer su profesión.



Hoy el cuerpo de Bomberos de este municipio ubicado al norte de Oaxaca está incompleto, falta un integrante.



Su muerte, ocasionada por un accidente evidenció la falta de condiciones del cuerpo de rescate para ejercer su labor. Faltan vehículos, uniformes, equipo.



Gabriel era conocido porque siempre recibía con una sonrisa a todos aquellos que llegaban a la estación, inició hace 15 años una fundación a la que llamó GARU (Gabriel Ruiz), con la que apoyaba a personas de más lo necesitaban en especial a los niños.

