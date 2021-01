Suman 3 personas detenidas en Santa Cruz Amilpas por no acatar medidas sanitarias

-La edil comentó que se tomó esta decisión, para mitigar los contagios en la población



Graziano Gómez



Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.- Hasta el momento van tres personas detenidas por no acatar las medidas sanitarias en el municipio de Santa Cruz Amilpas, así lo dio a conocer la Presidenta Municipal Natividad Matías Morales, aclaró que estas detenciones se han dado en lo que va del mes de enero.



Señaló que se realizan recorridos por las calles del municipio, cuando las unidades de la policía municipal y de protección civil ven a alguien sin cubrebocas en la vía pública se les hace el exhorto para que lo utilicen, para así mitigar los contagios de Covid, mismos que se han incrementado de manera alarmante en la región de los valles centrales.



Cabe mencionar que el municipio de Santa Cruz Amilpas lleva un acumulado de 319 contagios, hay 32 casos sospechosos y se contabilizan al momento 5 casos activos y 16 defunciones, además de que este municipio tiene mucha interacción con Oaxaca de Juárez, en dónde se han incrementado los contagios de manera alarmante.

