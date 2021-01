Sindicalizados del sector salud denuncian reducción a salarios y otras violaciones

-Se manifestaron en varios puntos de la capital y del estado.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de agremiados al Frente Nacional de Trabajadores de Salud en la República Mexicana (FNTSRM) llevan a cabo una jornada de protesta en varios puntos de la entidad, en la capital oaxaqueña, se manifestaron en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Los puntos en dónde se están manifestando además de la DDHPO, es en las oficinas que se ubican en la calle de JP García en el centro histórico, tienen tomadas las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 3 con cabecera en Tuxtepec y la jurisdicción sanitaria número 2 en el Istmo de Tehuantepec.

Uno de los inconformes mencionó que la manifestación se debe a que se oponen a los recortes salariales que están realizando los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el cual señalan es del 40 por ciento, además de que al personal de contrato los quieren obligar a firmar un contrato con vigencia de un mes del primero al 31 de enero.

Estas medidas las consideran como injustas, pues los médicos especialistas rurales, son quienes están haciendo frente a la pandemia en las comunidades de difícil acceso, además de que el personal de contrato no cuenta con seguridad social, a pesar del riesgo que corren de contagiarse de Covid, asimismo dieron a conocer que son más de 2 mil 600 trabajadores los que no han recibido el pago correspondiente a la primera quincena de enero.

En lo que se refiere al área de vectores, que son los que tienen tomadas 3 jurisdicciones sanitarias en la entidad, mencionaron que su demanda es que el sindicato mayoritario deje de estarse metiendo en temas que le conciernen a la parte patronal, pues señalan que les están imponiendo coordinadores y que pongan personas con la capacidad técnica y conocimientos para llevar a cabo las acciones.

