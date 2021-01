Por alta ocupación hospitalaria, Murat informa ampliación en número de camas

-Valles centrales y la Mixteca con la mayor ocupación hospitalaria en todo el estado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al aumento de contagios de Covid y de la ocupación hospitalaria en la entidad, el Gobernador Alejandro Murat informó que se aumentará el número de camas para atender a pacientes que requieran atención hospitalaria, pues de acuerdo al último reporte de los Servicios de Salud, 19 de los 47 hospitales registran una ocupación del cien por ciento.

Del 17 al 24 de enero, la ocupación hospitalaria alcanzó el 63.6 por ciento de ocupación, siendo las jurisdicciones de los valles centrales y de la mixteca las que registraron el mayor porcentaje con el 75.6 y 68.6 por ciento respectivamente.

En un video difundido en su cuenta oficial de twitter, el mandatario oaxaqueño mencionó que este incremento en los contagios se deben a las reuniones y movilidad que hubo por las fiestas de navidad, año nuevo y reyes magos, situación que dijo tenían contemplada y por ello es que se ordenó incrementar el número de camas.

De acuerdo con la información dada a conocer por los Servicios de Salud, en la última semana se registraron más de mil 800 nuevos contagios y 130 fallecimientos por Covid en todo el territorio oaxaqueño, pese a todo esto, Murat Hinojosa informó que Oaxaca se mantiene en semáforo naranja, a pesar de que varios sectores han pedido que se declare el semáforo rojo para la entidad.

Sin embargo el Gobernador dijo que si la curva de contagios continúa a la alza, se tendrán que tomar medidas más estrictas para mitigar los contagios, situación que afectará la economía de miles de familias oaxaqueñas, pues al regresar al semáforo rojo se tendrían que cerras todas aquellas actividades que están consideradas como no esenciales.

Por su parte el Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, comentó que por el momento no se cerrarán las actividades no esenciales, no obstante deben aplicar en todo momento los protocolos de prevención como filtros sanitarios, aplicar gel a sus clientes, desinfectar constantemente sus productos y mantener la sana distancia.

Desde el inicio de la pandemia en el estado se tienen contabilizados 33 mil 304 casos acumulados, de los cuales 30 mil 156 se han recuperaron y 2 mil 419 personas han perdido la vida, en ese sentido el mandatario señaló que: “Para que la curva de contagios logre descender, se requiere del compromiso de todas y todos, con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, el lavado de manos y de que te quedes en casa todo el tiempo que te sea posible”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario