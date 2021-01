Pese a pandemia y cierre de comercios, empleos formales se mantuvieron en Tuxtepec: IMSS en la Cuenca

-Aunque empezó a verse una baja, posteriormente el número de asegurados fue incrementándose



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El cierre de más de 200 comercios de Tuxtepec no afectó el número de asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la región de la Cuenca del Papaloapan, ya que al final del 2020 la cifra se mantuvo.



El Subdelegado del IMSS en la Cuenca, Rafael Castillo, explicó que a mitad del año empezaron a reportarse algunas bajas, sin embargo en los meses de Septiembre y Octubre empezó a incrementarse el número de asegurados, subiendo cada vez más y lo que provocó que el 2020 lo cerraran con 19, 940 puestos de trabajo.



Aseguró además que los números no mienten y no hay un foco rojo de alerta que muestre que empresas del municipio den de baja a sus trabajadores.

Sin embargo a pesar de que se mantuvo la cifra se asegurados en la región, no se cumplió con la meta del año pasado, y esperan que en este 2021 se logre llegar a los 25 mil trabajadores, siendo más de 5 mil los que tendrán que inscribir en el padrón en este año; confían en que la meta se cumpla aunque no podrán hacer campañas de afiliación debido a la contingencia.



El Subdelegado del IMSS en la región de la Cuenca del Papaloapan, aseguró que a pesar de que empresas grandes en el municipio tienen asegurado a todo su personal, la mayor parte son afiliados que están asegurados son de pequeñas y medianas empresas.

