“No somos tomados en cuenta, a pesar de problemas ambientales”: Biólogo de Tuxtepec

-Aseguró que existen muchos problemas ambientales, y a pesar de esto las instancias públicas y privadas no los toman en cuenta.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día del Biólogo, Lázaro Ramón Cruz Ferreti, quien es Presidente de la Asociación Civil ECAFFS, aseguró que a pesar de la problemática ambiental que hay a nivel mundial, el sector empresarial y el gubernamental no los toman en cuenta como profesionistas, a pesar de ser un sector importante para el medio ambiente.

Explicó que el ser ignorados, se debe a que son pocos los sectores que priorizan los temas ambientales, “hace falta atender que toda esa problemática que se está suscitando”, situación por la que un grupo de biólogos optaron por crear una fundación con la finalidad de ver esos problemas en el municipio y la región, y sobre todo tratar de conservar el medio ambiente.

Una vez, dijo, que los problemas ambientales se agudicen más es cuando los tomaran en cuenta como biólogos, sin embargo en ese entonces ya será demasiado tarde.

En el marco del día de biólogo, llamó a quienes aspiran a un puesto popular a que durante estos días de campaña hagan propuestas bien fundamentadas en el tema del medio ambiente, y con esto evitar que la contaminación siga, pero que no sean propuestas que se queden en promesas, si no que tengan sustento y que se realicen.

Debido a que no son tomados en cuenta en el ámbito ambiental, muchos optan por dedicarse a dar clases y con esto enseñar parte de lo que aprendiendo en las aulas, ya que son pocos los que realmente ejercen la profesión en las diversas dependencias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario