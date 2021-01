Irineo Molina encabeza preferencia electoral en Tuxtepec, según encuesta de MasData

-Le siguen Laura Estrada y Paco Niño

-Abajo de ellos están Maria Luisa Vallejo y Noé Ramírez

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Irineo Molina Espinoza encabeza la preferencia electoral en el municipio de Tuxtepec, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por la empresa Mas Data realizada en el municipio los días 8 y 9 de enero, le siguen Laura Estrada y Paco Niño, según informó el Director de la empresa José Zenteno.

En entrevista con TVBUS, Zenteno, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, indicó que la encuesta fue hecha cara a cara con un muestreo de 600 personas con margen de error del 4 por ciento, para medir entre otras cosas la intención de voto de la población de Tuxtepec.

Irineo Molina tiene una intención de voto del 22%, Laura Estrada del 10%, Maria Luisa Vallejo del 9%, Paco Niño del 8%, Noé Ramírez del 2%, y Jorge Illescas del 2%, al momento de preguntarle por cuales de ellos votaría para presidente municipal, sin preguntar por sus partidos políticos.

En el caso del conocimiento de candidatos, explicó Zenteno, es decir si conocen a la persona, Irineo Molina tiene un 78%, Paco Niño un 67%, Laura Estrada un 64%, Noé Ramírez un 64%, Maria Luisa Vallejo 59%, Fernando Huerta 58%, Marcos Bravo 56%, Horacio Orozco 43%, Jorge Illescas “chester” 42% y Pepe Villamil 38%.

José Zenteno explicó que una cosa es el conocimiento de los actores políticos y otra la intención de voto hacia cada uno de ellos, por ello es que los números varían entre una y otra gráfica.

En el caso de los partidos políticos, Morena tiene un 39.9 por ciento de intención de voto, mientras que el segundo lugar es el PRI con apenas un 3% de los voto y después el PAN con 1.2 por ciento de los votos, el PT, PRD y Movimiento Ciudadano están por abajo del 1% cada uno.

Sin embargo hay un 45.4 por ciento de personas que no votarian por partidos políticos, es decir que son ciudadanos que esperan a que los candidatos se definan y votan por el candidato y no por el partido.

José Zenteno explicó que Tuxtepec tiene una alta identificación de personas con partidos políticos, pero es mas alto el porcentaje de personas que votan por el candidato y no por el partido, por ello la encuesta preguntó por las personas.

En cuanto a la aprobacion de las autoridades por parte de los tuxtepecanos, el Presidente Noe Ramírez tiene una aprobación del 39%, mientras que el Gobernador Murat tiene 44% y Obrador esta por el 82%

En cuanto a las prioridades para los tuxtepecanos, el 28.8 por ciento pide mayor seguridad, el 27.1 % mas empleo, el 24.3% salud, el 11% salarios y el 6.8% menos corrupción.

Esta es la primera encuesta de la preferencia electoral del municipio de Tuxtepec, que se hace pública de cara a la renovación de la autoridad municipal para el próximo proceso de junio.

