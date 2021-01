Fortalecen Cortv y el IEEPO estrategias para la educación a distancia en Oaxaca

-Los directores de ambos organismos firmaron convenio de colaboración para reforzar la transmisión de contenidos educativos y del programa Aprende en casa III de la SEP.

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de enero de 2021.- En esta segunda etapa del Ciclo Escolar 2020-2021, el proceso de enseñanza aprendizaje continúa a distancia, privilegiando la salud y la vida; por ello, para reforzar la transmisión de los contenidos educativos en la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), firmaron un convenio de colaboración.

Con la renovación de este acuerdo que ambas instituciones establecieron desde hace un año en su compromiso con la niñez y juventud del estado, se garantiza la reproducción televisiva y radiofónica del programa “Aprende en Casa III”, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de este mes de enero, con base en los aprendizajes esperados y el cual constituye una herramienta de apoyo a los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos.

Al formalizar el convenio de colaboración, en reunión realizada con apego a las medidas sanitarias decretadas, los directores del IEEPO y de la CORTV refrendaron su respaldo a esta estrategia, que en las comunidades ha representado un importante apoyo para los estudiantes y sus familias, complementario al uso de los libros de texto gratuitos.

Actualmente en Oaxaca, con el acompañamiento de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), se garantiza la transmisión diaria de los contenidos elaborados por la SEP, en los canales 9.1 y 9.2 de televisión abierta.

En su intervención en el marco de la firma del convenio, el Director General del IEEPO mencionó que Aprende en Casa III permitirá a niñas, niños y jóvenes que cursan la educación básica, seguir con sus estudios en este ciclo escolar 2020-2021, como se ha realizado desde el inicio de la pandemia por COVID 19 y que obligó a que estudiantes, maestras, maestros y personal directivo tuvieran que retirarse de las escuelas para salvaguardar su vida.

“El gobierno de Alejandro Murat ha estado muy atento junto con la SEP de que en el estado se privilegie primero la salud y la vida; por eso es que en coordinación con el magisterio, con las autoridades municipales, madres y padres de familia hemos sido muy claros de que el regreso a clases de manera presencial estará sujeto al Consejo Nacional de Salud, así como a que quienes participamos en el proceso educativo estemos de común acuerdo”, reiteró.

Aprende en Casa III con clases grabadas por los mismos docentes

En su primera etapa, Aprende en Casa dio acompañamiento a docentes y estudiantes con materiales previamente grabados. Aprende en Casa II, que comenzó con el Ciclo Escolar 2020-2021, ya incluyó clases grabadas por equipos de docentes en ejercicio apoyados por especialistas en las asignaturas.

En esta etapa, después de la primera evaluación del ciclo escolar, el pasado 11 de enero se retomaron las clases a distancia con un Plan de reforzamiento y se continúa con Aprende en Casa III que seguirá con clases grabadas por los mismos docentes y enfocado a los aprendizajes esperados de cada nivel educativo.

La programación se divide en: Educación inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. Además, la parrilla de programas de televisión está organizada según la secuencia de los programas de estudio y libros de texto de cada asignatura por grado escolar.

