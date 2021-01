En lo que va del año, reporta Derechos Humanos 2 casos de violencia contra la mujer en Tuxtepec

-La violencia es física, pero a su vez es psicológica y económica

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este 2021, la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, ha reportado pocos casos de violencia contra la mujer en el municipio de Tuxtepec, cifra baja en comparación con los últimos meses.

La titular de la Dependencia, Adail Nolasco Cabañas, dijo que en este mes de enero solo se tienen 2 casos de violencia contra la mujer, la violencia aunque es física también es económica y psicológica y en los dos casos, es la pareja la responsable de esta violencia.

Como Comisión, explicó que están tratando de darle solución al problema y para esto han llevado los casos con las autoridades municipales, o a través de conciliaciones sin necesidad de una demanda o bien sin que haya una separación, ya que en la Vicefiscalía de Justicia de la Cuenca del Papaloapan, debido a que está en contingencia no está atendiendo todos los casos que se presentan, ya que están dando solución a los que ya tenían.

En estos dos casos que tienen como Derechos Humanos, el agresor se encontraba en estado etílico por lo tanto al momento de darle solución al problema le “leen la cartilla” para que no vuelva a cometer las agresiones en contra de su pareja.

Agregó que tiene entendido que la violencia incrementó en lo que va de la pandemia, pero que son muchos factores que influyen para que no denuncien, como el no salir esto debido al resguardo, o bien que dependen de sus parejas, por lo que están tratando de erradicar este problema que se sigue presentando.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario