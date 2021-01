Diputados de MORENA retan a PRI, PAN y PRD a presentar pruebas ante señalamientos

-Dijeron que se trata de un “show mediático” para denostar a los precandidatos de Morena



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.-Los Diputados Locales Luis Alfonso Silva Romo y Ángel Domínguez Escobar, se deslindaron de las acusaciones en su contra de utilizar las tarjetas bienestar para fines electorales, además retaron a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), para que comprueben el supuesto uso de recursos públicos como lo señalaron.



Silva Romo y Domínguez Escobar, acudieron este lunes a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para intervenir la averiguación previa que inició la coalición “Va por Oaxaca” y afirmaron que dichas acusaciones forman parte de un “show mediático” para denostar a los precandidatos de Morena.



Señalaron que esas viejas practicas son del PRI, y afirmaron que Morena va siguiendo los lineamientos del presidente López Obrador, por ello exigieron a sus opositores presentar las pruebas de estas acusaciones, “No estamos haciendo mal uso de los programas sociales, no vamos a creer en provocaciones y dejen de confundir a la ciudadanía”, señaló Silva Romo.



Por su parte Ángel Domínguez Escobar aseguró que se trata de un show mediático por parte de la alianza “Va por Oaxaca” al señalar que lo que tienen que investigar es el historial de corrupción que los persigue, pues este tipo de prácticas eran muy recurrentes cuando el PRI estaba en el gobierno federal.



Fue el sábado por la noche cuando la coalición “Va por Oaxaca” presentó una denuncia penal contra la delegada del Gobierno Federal Nancy Ortiz Cabrera ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGEO, por el desvío de recursos a favor de Morena, el representante del PRI ante los órganos electorales, Elías Cortés López recalcó que se han presentado pruebas que se han certificado en la página de redes sociales de la delegada y de la dependencia.

