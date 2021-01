Desmiente MULTI a SEGEGO y MULT, si hay violencia en la zona Triqui afirman

-Señalan a dirigente del MULT y al Presidente de Santiago Juxtlahuaca de ser quienes le dan las armas al grupo paramilitar.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La vocera del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), desmintió a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y a la dirigencia del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), pues afirman que si hubo ataques armados en la comunidad de Tierra Blanca Copala, en dónde dos personas fallecieron.

La vocera del MULTI Reyna Martínez Flores, señaló de manera directa al dirigente del MULT Rogelio Pensamiento y al Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca Nicolás Feria Romero, de estarles dando armas de uso exclusivo del ejército al grupo paramilitar, para que se dé un desplazamiento forzado, tal y como sucedió hace más de diez años con los habitantes de San Juan Copala.

Asimismo indicó que el gobierno del estado está al servicio del MULT, pues en días pasados afirmaron que se habían registrado hechos violentos en la comunidad de Tierra Blanca Copala, a pesar de que en las redes sociales circulan imágenes y videos de la situación que se vive en esa zona de la entidad.

Martínez Flores comentó que luego de los hechos violentos, mujeres y niños se refugiaron en las montañas y tiene temor de regresar a sus casas ante el riesgo de ser atacados nuevamente, por estos hechos el MULTI exige que se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Cabe mencionar que en los últimos días el MULT y el MULTI se han señalado de manera mutua de ser los responsables de no querer que haya paz en la región Triqui, además el MULTI bloqueó dos días seguidos el crucero de hacienda blanca, mientras que el MULT instaló un plantón en el zócalo, mismo que fue levantado horas más tarde.

