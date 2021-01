Colapso de drenaje y fugas de agua, siguen “hundiendo” las calles de Tuxtepec

-En lo que va del año se han recibido 12 reportes de fugas de agua.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los socavones, hundimientos y fugas de agua son uno de los principales problemas al que se ha enfrentado el gobierno municipal de Tuxtepec desde hace por lo menos dos periodos, como ocurre actualmente con el más reciente hundimiento registrado en la calle de Juárez entre 5 de mayo y 20 de noviembre.

De acuerdo al director de Agua Potable, Carlos Camarillo, el personal ya realiza trabajos para solucionar el problema, por lo que se espera que en próximos días se termine el relleno, para posteriormente colar el concreto hidráulico y habilitar la vialidad.

En el transcurso del año 2020 se atendieron un total de 13 socavones, lo que representa una disminución importante en comparación a 2019, cuando se atendieron al menos 38 hundimientos por colapso en tuberías de drenaje y agua potable, de acuerdo a información oficial emitida por el gobierno municipal hace un año.

Entre las principales demandas a solucionar son fugas de agua, ubicadas principalmente en la zona centro de la ciudad, de las que tan sólo en el mes de enero ya suman 12 casos, es decir, en promedio reciben entre 3 a 6 reportes por semana.

El director señaló que estas fugas ya son atendidas, mientras que se han programado otros trabajos pendientes de este tipo reportados el año pasado, uno de ellos es el hundimiento que se registra en la avenida 20 de noviembre entre las calles de Zaragoza y Riva Palacios.

Finalmente explicó que el programa que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Tuxtepec de colapsos y socavones, continuará en atención pero la inmediatez con la que se puedan resolver, dependerá de la disponibilidad de recursos.

