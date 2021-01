Arsenio Mejía García, el Diputado mejor evaluado revela Hersalcop

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local y Presidente de la mesa directiva del Congreso Local ArsruMejia se ubicó como el mejor evaluado en una encuesta que hizo la empresa Hersalcop con una aprobación de 6.9 y un nivel de aceptación del 64.5 por ciento.

Al Diputado originario de Santiago Juxtlahuaca le siguen los diputados Gustavo Diaz Sanchez Angel Dominguez Escobar César Morales Niño y Elisa Zepeda Lagunas, mientras que el Diputado Fabrizio Díaz de Miahuatlán se mantiene como el peor evaluado con 13.5% de aprobación y 1.8 de calificación.

La muestra fue de 1000 encuestados en cada distrito, con un márgen de error de 3% y un nivel de confianza de 95%. Hubo un rechazo del 24.8% a contestar la encuesta, dicha encuesta se realizó en octubre de 2020.

