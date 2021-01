Ante los altos riesgos de contagio por COVID-19 en la entidad, importante respetar los protocolos sanitarios

-Del 17 al 24 de enero se sumaron mil 838 nuevos casos y 130 lamentables fallecimientos

-Oaxaca continúa en semáforo naranja

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de enero de 2021.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que de acuerdo con el semáforo epidemiológico del Gobierno Federal, Oaxaca continúa en semáforo naranja, es decir, el riesgo de contagios es alto.

Aseveró que debido al incremento de contagios registrados en la última semana, por las reuniones familiares durante las fiestas decembrinas, de fin de año y del Día de Reyes, se ha implementado un protocolo para la ampliación de camas. “Estamos preparados para atenderte”, afirmó.

En su oportunidad, el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que las actividades económicas no esenciales pueden llevarse a cabo; sin embargo, deben realizarse con estrictos protocolos de seguridad como: filtros sanitarios, servicio en espacios ventilados y sana distancia.

Informó que en los últimos 10 días se registró un incremento importante en los contagios notificados diariamente en el territorio oaxaqueño y por consecuencia, en las hospitalizaciones y fallecimientos. Ello como resultado directo de las fiestas decembrinas, de fin de año y del Día de Reyes.

Detalló que del 17 al 24 de enero se sumaron mil 838 nuevos casos y 130 lamentables fallecimientos. En total, desde el inicio de la pandemia en la entidad y hasta el día de hoy, se han registrado un acumulado de 33 mil 304 personas positivas a COVID-19, de los cuales 30 mil 156 se han recuperado y dos mil 419 han perdido la vida.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, dijo, esta semana alcanzó el 63.6% a nivel estatal; en este indicador destacan las Jurisdicciones Sanitarias de los Valles Centrales y la Mixteca, en donde se alcanzó un 75.6% y 68.6%, respectivamente.

“Para que la curva de contagios logre descender, se requiere del compromiso de todas y todos, con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, el lavado de manos y de que te quedes en casa todo el tiempo que te sea posible” enfatizó el funcionario.

En este sentido, exhortó a las personas, especialmente a las y los residentes de la capital del estado, así como de las agencias y municipios conurbados, a reforzar las medidas de prevención para mantener el equilibrio entre reactivación económica y cuidado de la salud.

“El Gobernador me ha dado la instrucción de ampliar la existencia de camas de ser necesario, y estamos listos para ello; pero debemos tener claro que una mayor cantidad de personas hospitalizadas, aunque existan los espacios para atenderlos, significa también jornadas más extenuantes para el personal de salud, que lleva meses cuidando nuestras vidas”, resaltó.

Agregó que si la curva de incidencia continúa al alza, aumentará el riesgo de tener que tomar medidas más estrictas que repercutirán en la economía de miles de familias oaxaqueñas. “Nosotros no vamos a dejar de cuidar tu salud, ¡es nuestra prioridad!, la batalla contra el COVID-19 sólo podemos ganarla juntas y juntos, actuando con responsabilidad”, finalizó.

