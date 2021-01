Marcos Bravo sigue siendo candidato a Diputado Local: Noé Ramírez

-El Edil de Tuxtepec, manifestó que hasta el momento no ha tenido ningún diálogo con su amigo.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que en las redes sociales se diera a conocer un posible pacto entre el pre candidato a la Diputación Local del Distrito 02 Marcos Bravo y el aspirante por el Partido Revolucionario Institucional Jorge Antonio Illesca Delgado mejor conocido como “Chester”, el presidente municipal de Tuxtepec y también aspirante por el MC Noé Ramírez Chávez, abundó que desconoce esta situación y que para él, Marcos Bravo sigue siendo el candidato.

Señaló el Edil que hasta el momento no ha tenido un diálogo con quien consideró su amigo para definir su postura, pues abundó que hasta el momento no ha renunciado al partido naranja ni ha tenido acercamiento con la estructura de ese Partido, donde ya tenían a Marcos Bravo contemplado para abanderar al MC para la Diputación Local.

Cabe señalar que esta no es la primera vez en que Marcos Bravo aparece con “Chester”, pues también lo hizo en el mes de Agosto donde se presume se estaban haciendo algunos acuerdos, también meses atrás asistió a algunas reuniones con el partido Nueva Alianza de lado de Bersahin López Presidente del Comité Estatal del Partido Turquesa, sin embargo quien fuera del equipo más cercano al extinto Fernando Bautista Dávila no ha dado a conocer su postura, pese a que el proceso está por iniciar.

