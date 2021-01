En Morena, designación de candidatos será a través de encuestas: Secretario estatal de comunicación

-Dijo que ante la pandemia es imposible que se lleven a cabo asambleas, por lo que explicó que será a través de este formato en que se decidirá a sus representantes.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la cercanía del proceso electoral, el partido de Morena llevará a cabo la elección de candidatos a través de una encuesta, eligiendo al que tenga mejor posicionamiento, pues aseguró Manuel Arango Jiménez Secretario Estatal de comunicación de ese Partido, que la estructura ha decidido que se decidirá de esta manera, ya que sostuvo que debido a la pandemia sería contraproducente que se realicen asambleas, para definir a sus representantes.

Así mismo enfatizó que en Morena se respetará contundentemente la paridad de Género con el 50 y 50%, sin embargo dijo que habría algunas excepciones en municipios donde se obtuvo un mayor porcentaje de votos, sin embargo, comentó que hasta el momento no se ha definido la postulación de algún aspirante y mucho menos en el Distrito 01 ,donde aseguró que existe mucha efervescencia política, además que debe respetarse los tiempos para la designación de candidatos.

Aseguró que en la encuesta se tienen que proponer a personas que han trabajado para Morena y no arribistas que solo ocupan el partido y cuando no logran su propósito optan por alejarse, lo que consideró que se debe hacer de manera transparente por decisión de la propia militancia y no por tribus o grupos.

Por último, mencionó que será este 25 de Enero cuando se lleve a cabo en una asamblea el sistema de decisiones sobre los aspirantes mejor posicionados para contener, a lo que indicó que estarán enfocados en los municipios más grandes donde se lleva a cabo este consenso, para evitar fracturas dentro de la militancia por decidir de manera democrática.

