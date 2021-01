SSPO implementó operativo en fronteras de Oaxaca, contra ingreso de verduras en mal estado

-Uno de los seis filtros se instaló en el puente el Caracol, de Tuxtepec, con la ayuda de dos patrullas de la Policía Estatal y dos patrullas de la Policía Vial Estatal.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) instaló un operativo con puntos de control en las fronteras del estado con la intensión de contener el ingreso de personas, procedes de estados vecinos, que transportan verduras en mal estado.

El despliegue de la Policía Vial Estatal y de la Policía Estatal, como parte del “Operativo verduleros”, se registró en Zapotitlán – Palmas Huajapan; San Pedro y San Pablo Tequixtepec, ambos en la región Mixteca y colindantes con el estado de Puebla, así como en la Caseta de cobro en Coixtlahuaca, de la misma zona.

También se instalaron filtros en la Carretera Federal 135 altura del CETIS 1243, en los límites con el estado de Veracruz; el Puente Caracol, de San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan y sobre Carretera Federal Veracruz-Oaxaca en Palomares.

Desde hace varias semanas se ha registrado el arribo a la entidad de productores de Palmaritos Tochapa, del estado de Puebla para regalar hortalizas a la población de las regiones de los Valles Centrales y de la Cuenca.

Primero se registró la ayuda en el municipio de Santa Lucía del Camino, después, en Santa Cruz Xoxocotlán y el pasado 19 de enero en Tuxtepec, mientras que la noche de este viernes también se registró su llegada a la capital oaxaqueña.

A estas entregas, en las que los benefactores señalan que son sin fines de lucro o políticos, se ha registrado la asistencia de miles de oaxaqueños que en ocasiones hacen filas hasta por varias horas.

