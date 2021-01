Participa IEEPO en Conversación Magisterial Nacional con la SEP y supervisores escolares

-El Director General del IEEPO reconoció el profesionalismo y la labor desarrollada por las y los supervisores que forman parte del magisterio, en este periodo de emergencia sanitaria.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de enero de 2021.- Bajo la premisa de fortalecer sinergias a nivel nacional en materia educativa, con la representación del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), participó en la primera Conversación Magisterial con Supervisores, presidida por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

En el encuentro virtual, que contó con la presencia de la próxima titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez y reunió a las autoridades locales así como a más de 8 mil supervisores de 16 estados del país, entre ellos 130 de Oaxaca, se destacó que las conversaciones magisteriales son un canal de diálogo fundamental para el desarrollo de la labor educativa.

La reunión inició con una plenaria de encuadre a cargo del Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, el mensaje de bienvenida del Secretario de Educación y de la Secretaria entrante para posteriormente reunir a las y los supervisores en aulas virtuales organizadas por estado y por nivel en las que se desarrolló el conversatorio con intercambio de experiencias y puntos de vista.

La incorporación del uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje en la Nueva Escuela Mexicana; la participación de madres y padres de familia mostrada recientemente en la educación impartida a distancia; la valoración y evaluación del ciclo escolar, acciones para evitar o revertir el abandono escolar y el rezago educativo, considerando el contexto actual, fueron algunos de los temas que se analizaron.

El Director General del IEEPO, reconoció el profesionalismo y la labor desarrollada por las y los supervisores que forman parte del magisterio, en este periodo de emergencia sanitaria, además de que destacó que la educación es una responsabilidad compartida entre autoridades, maestras, maestros, madres y padres de familia.

En el marco de la Conversación Magisterial, el Secretario de Educación realizó un recorrido virtual por ocho salones para conversar con las y los supervisores, mientras que, en el caso de Oaxaca, el Subdirector General de Servicios Educativos visitó de manera virtual los nueve salones en los que se reunieron supervisoras y supervisores de la entidad, estableciendo un diálogo con los asistentes sobre las experiencias de la educación a distancia derivadas de la contingencia sanitaria.

Intervinieron también en el encuentro, los titulares de los niveles educativos Inicial y Preescolar; Primaria, Secundarias, Educación Indígena y Educación Especial del IEEPO, quienes se unieron a la conversación en los diferentes salones de trabajo.

En su oportunidad, el Secretario de Educación Pública convocó a los participantes a realizar un esfuerzo adicional para fortalecer los contenidos y superar cada etapa de la estrategia Aprende en Casa, al iniciar la tercera etapa de esta estrategia. Reafirmó también que el regreso a clases presenciales será seguro y gradual, y sólo se producirá mientras exista la certeza de que el semáforo epidemiológico verde se mantendrá.

Por su parte, la maestra Delfina Gómez destacó la importancia de la escucha y el trabajo en equipo y se comprometió a continuar con el diálogo con el magisterio del país.

Comentarios

