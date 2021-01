Celebración de Municipio Libre en Jacatepec, será de manera simbólica

-El edil dijo que no se busca arriesgar a la población con actos masivos

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente municipal de Santa María Jacatepec Víctor Raúl Hernández López, anunció que la celebración de “Municipio Libre” que cada año se realiza en ese ese lugar por más de 77 años, se llevará a cabo de manera simbólica, debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el municipio.

Sin embargo comentó, que esta gesta heroica no podría pasar desaparecida y se hará como ya es costumbre; cada 31 de enero.

Señaló que es una fecha muy importante para los habitantes de este lugar, pues explicó que el municipio logró su independencia de Chiltepec en 1942, convirtiéndose en un municipio libre, por lo que informó se conmemora a todos los ex presidente con una ofrenda floral por haber sido parte de la historia, de lo que ha representado este municipio en su crecimiento y desarrollo.

De esta manera informó que las muestras gastronómicas, los eventos sociales y baile popular que normalmente se realzaban, se cancelan definitivamente para no concentrar a la ciudadanía a estos actos masivos.

Por otro lado, dijo que el acudir al panteón para conmemorar a sus presidentes es de gran relevancia, sin embargo explicó que será con todas las medidas sanitarias, para que se mantenga la sana distancia de las personas que asistan a este evento, para recordar a los que han logrado hacer de este municipio una comunidad libre y con su propia historia y costumbres.

Por último, comentó que se busca evitar que se ponga a la población en riesgo con actos multitudinarios, por lo que anunció que solo se hará el acto cívico con poca afluencia de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario