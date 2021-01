Una vez más, regresarán a casa 40 cerveceros de Tuxtepec; son del grupo vulnerable

-Debido a que los casos de covid-19 están aumentando en el municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec. Oaxaca. – El secretario General del sindicato de cerveceros Andrés Santiago Parada, informó que desde hace 2 meses aproximadamente, regresaron a resguardo alrededor de 40 sindicalizados, esto por ser parte del grupo vulnerable.

Explicó que una vez que inició la pandemia mandaron a resguardo a cerca de 400 trabajadores y hace unos meses, se habían reincorporado todos, sin embargo en los casos en donde padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, fueron valorados por el médico de la empresa, y los mandaron de nuevo a resguardo, esto debido a que los casos de covid-19 están aumentando en el municipio de Tuxtepec.

Estos trabajadores están cuidándose en sus hogares, pero además están siendo asesorados por el médico de la empresa para controlar su enfermedad.

Abundó que lo que buscan es que estos trabajadores no se contagien de covid, debido a que es una empresa grande con más de mil empleados, lo que los pone en riesgo.

A pesar de que no está completa la plantilla laboral, el Dirigente de este sindicato aseguró que la producción de la compañía sigue sin ningún contratiempo, ya que son pocos los que están en resguardo.

