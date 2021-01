“Tengo mis propios méritos para buscar la Diputación Federal”, afirma el Coordinador de MORENA en la Cuenca

-Señaló que siempre ha sido muy participativo en las actividades de su partido.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Tras haber generado polémica por su registro como pre candidato a la Diputación Federal del Distrito 01, el Coordinador Distrital del partido de Morena en la Cuenca Elías Olivera, señaló que tiene los méritos propios pará buscar un cargo popular, pues manifestó que siempre ha estado muy participativo dentro de las actividades que realiza su partido desde su fundación, por lo que explicó que todos los que trabajan en la vida pública, tienen aspiraciones en participar para seguir fortaleciendo la transformación del país.

Dijo además que como cualquier militante, atendió la convocatoria que en tiempo y forma lanzó el partido a través de la plataforma, lo cual indicó que tras cumplir con todos los requerimientos viajó hasta la capital del país para registrarse y dar a conocer, el interés de participar en las próximas elecciones, pensando en seguir reforzando la estructura dentro del Congreso Federal para que la Cuarta Transformación, vaya encaminando conforme a las decisiones de sus representantes dentro de este importante cargo.

Así también dijo que como candidato elegido, no se vería pidiendo el voto a favor del partido Verde, sin embargo, explicó que se requiere de la mayoría en el Congreso para aprobar las decisiones del Presidente de la República que beneficie al país, por lo que detalló que es necesario trabajar coordinados para lograr el objetivo en estas próximas elecciones, donde espera que su nombre aparezca en la boleta.

De esta manera pide la unidad a las diferentes tribus que existen dentro de Morena, ya que aseveró que la prioridad es el proyecto de Nación emprendido por López Obrador y no por intereses personales, donde grupos que solo dividen a la militancia, siendo que son otros los adversarios que están e contra del país.

