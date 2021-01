STEUABJO se moviliza por tercera ocasión, toman Junta Local

-Denunciaron que las autoridades los engañaron al no iniciar las negociaciones, cuando fueron ellos los que dieron esa información.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un reducido grupo de personas que integran el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), tomaron las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), para exigir al Rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez y al Gobernador Alejandro Murat que se instale una mesa de negociación para la revisión del contrato colectivo de trabajo.

El Presidente de la mesa del comité de huelga del STEUABJO Andrés Ismael Rodríguez López, denunció la falta de compromiso para la revisión del contrato colectivo de trabajo, asimismo indicó que la JLCA los engañó al no instalarse la mesa de negociar como lo habían dado a conocer, es por ello que este pequeño grupo decidió manifestarse.

Agregó que existen cincuenta y nueve violaciones al contrato colectivo de trabajo, sobre todo porque la Junta Local insiste en que las negociaciones se iniciarán cuando el semáforo epidemiológico esté en amarillo, sin embargo el STEUABJO afirma que esto representa un “agandalle” de parte de las autoridades, pues bares y centros nocturnos están abiertos.

Esta es la tercera ocasión que me moviliza el STEUABJO, las dos ocasiones anteriores han realizado un paro de doce horas y tomado las instalaciones de Ciudad Universitaria, debido a la postura de las autoridades, el Sindicato ha emplazado a huelga para el próximo primero de febrero en caso de que no se lleve a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo.

