Habitantes de San Isidro Zautla acusan a ex autoridades de desvío de recursos por 3 mdp

-Señalan que al ex agente de no aclarar el destino de los recursos que se obtuvieron por la venta de materiales pétreos

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de la agencia de San Isidro Zautla, Etla, denunciaron un desvío de recursos por un monto aproximado de 3 millones y medio de pesos, dicho monto se consiguió por la venta de material pétreo que se ubican en esa comunidad, de estos hechos señalan al ex agente Magdaleno Arturo Hernández Bautista, a la ex tesorera María Elena Arango Pérez y al ex secretario Rodolfo Hernández

Mencionaron que el 23 de febrero de 2020 en una asamblea comunitaria se tomó la decisión de revocar de sus cargos a estas tres personas, ahí les pidieron que rindieran un informe ante la comunidad el primero de marzo para aclarar los malos manejos de los recursos, sin embargo no acudieron.

En cambio acudieron al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) para mantenerse en el cargo, los denunciantes dijeron que compraron con cien mil pesos al magistrado Raymundo López para mantenerse al frente de la agencia

Por esta situación exigen la entrega inmediata del edificio que alberga la agencia de policía, así como los tres millones y medio de pesos que se obtuvieron por la venta de arena y grava, asimismo dieron a conocer que han recibido amenazas telefónicas.

